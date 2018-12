Strage in discoteca, i cittadini si confrontano con il Comune – VIDEO

Il gruppo di minoranza “Corinaldo c’è – in movimento” ha chiesto e ottenuto una seduta aperta del consiglio comunale sulla strage della lanterna rossa. Alle 21 l’aula consiliare si è riempita di persone comuni che con toni composti hanno voluto dare voce alle proprie riflessioni sui fatti dello scorso 8 dicembre. Tra loro c’era anche Vincenzo Fiore, fondatore del Comitato Giustizia per le vittime della Lanterna Azzurra che sta raccogliendo diverse testimonianze di chi quella notte era alla Lanterna Azzurra: «Tra queste ci sono anche quelle di addetti alla sicurezza che quella notte hanno lavorato in discoteca e ci hanno comunicato che prima dell’inizio della serata non c’era stato nessun briefing. Chi lavorava là per la prima sera non sapeva neppure dove erano le uscite di sicurezza».