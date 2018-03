Le strade dopo Burian, viaggio sull'asfalto colabrodo tra voragini e frane - VIDEO

Abbiamo fatto un giro ad Ancona partendo dalla voragine che si è aperta martedì sera in via 8 marzo al Pincio, per poi spostarci in centro e poi lungo via Flaminia, la Baraccola, via del Conero e arrivare a Montesicuro dove i residenti di via Mulino hanno sgombrato a proprie spese la strada da una frana. Ecco come Burian e la pioggia che lo ha seguito hanno ridotto l' asfalto, alcuni tratti rimessi a nuovo poco prima delle perturbazioni.