Una proposta di matrimonio in mezzo al campo dello stadio Del Conero durante il primo match casalingo dell’Anconitana, squadra di cui entrambi sono tifosi. Claudia Venturin dice “sì” a Stefano Socionovo e noi li abbiamo incontrati a caldo in uno dei pomeriggi più belli della loro vita. Claudia è ancora incredula, Stefano racconta come è nata l’idea che ha commosso uno stadio intero.