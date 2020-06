Squali o pesci spada? Spettacolo a sorpresa per i bagnanti delle Due Sorelle

Qualcuno li ha scambiati per squali, viste le pinne, e si è pure intimorito. Forse verdesche? Ma in alcuni fotogrammi del video si insinua però il dubbio che questa magnifica coppia sia in realtà composta, più che da pesci spada, da due Aguglie imperiali, stretti parenti dei Marlin: così sostiene il bagnino delle Due Sorelle, Gianfrancesco Gatti, che ci ha inviato il video. Una cosa è certa: la giornata di mare, ai piedi del Conero, era perfetta non solo per chi andava in gommone, che ha potuto godere di questo splendido spettacolo, ma anche per i due magnifici esemplari.