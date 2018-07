Il sole e il caldo di luglio non hanno fermato i bagnanti che tra un tuffo e l’altro sulla spiaggia di Marcelli si sono scambiati anche qualche tenerezza. Mare si, sole anche. In spiaggia però nascono anche relazioni sentimentali che possono andare dalla semplice avventura estiva alla storia della vita. Cosa fare e cosa non fare per attaccare bottone con il lui o con la lei che ha rubato il nostro sguardo? Ce lo spiegano i bagnanti stessi.