Un paradiso per duri, come arrivare alla spiaggia più bella – VIDEO 

Duro in salita ma non certo agevole in discesa. Una cosa però è certa: affrontare il famigerato stradello di Mezzavalle può valere la pena per chi cerca un angolo di paradiso. La spiaggia selvaggia, tra le più famose del Conero e alle porte del capoluogo, è meta di turisti che vanno e vengono a tutte le ore. Il sole e la fatica per tornare alle proprie automobili o camper? E’ un problema secondario. Abbiamo sfidato anche noi lo stradello, ma forse in questo caso ha vinto lui.