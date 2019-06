Cena, musica e mare: inaugurazione cool per la nuova Spiaggia Bonetti - VIDEO

Spiaggia Bonetti cambia pelle ma non spirito. Il locale, uno dei più cool della baia di Portonovo, ha inaugurato giovedì sera la nuova struttura sempre più aperta al mare. Il gestore Paolo Bonetti ha spiegato quali saranno le novità proposte tra cui cene, mostre e tanta musica dal vivo. Il nuovo Bonetti si proporrà, oltre che come stabilimento balneare, come bar e ristorante a tutti gli effetti. Le nuove strutture sono state progettate dall'architetto anconetano Doriano Sordoni.