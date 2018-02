Spese pazze, la Corte dei Conti: «Ecco quanto chiediamo ai consiglieri condannati»- VIDEO

«Nel 2017 siamo stati molto impegnati con gli strascichi della vicenda “spese pazze” perché sono piovuti tutti gli appelli dei consiglieri regionali». Il procuratore regionale della Corte dei Conti, Giuseppe De Rosa, ha fatto il punto ai nostri microfoni sulla vicenda dei rimborsi del consiglio regionale. In primo grado davanti alla magistratura contabile si sono già svolti 26 processi che, tranne in due occasioni, hanno portato i consiglieri a dover restituire i fondi ricevuti. «I casi sono tantissimi, parliamo di poche migliaia di euro ma anche di importi di 50mila euro per consigliere. In totale abbiamo avuto condanne per 130mila euro totali. ha spiegato De Rosa- quasi tutti i consiglieri però hanno proposto appello, noi a nostra volta abbiamo proposto un appello incidentale perché riteniamo che questa vicenda è importante e non può essere minimizzata».