E’ stato appena fermato il presunto responsabile delle sparatorie avvenute questa mattina nel centro di Macerata quando, intorno alle 11, è scattato l’allarme in tutta la città per un’Alfa 147 di colore nero che girava per le vie cittadine affiancandosi ai marciapiedi e sparando colpi di arma da fuoco colpendo persone di origini straniere.