Tra vicoli, bosco e mare: Sirolo perla dell’Adriatico – VIDEO 

Sirolo non ha bisogno di presentazioni visto che a passarci le vacanze arriva anche gente dal Nicaragua. Passeggiando per i vicoli del centro, tra finestre colorate dai fiori e turisti che si guardano attorno ammirati, è impossibile non raccontare l’atmosfera.

Il tour è iniziato dalla centralissima via Giulietti, che mostra in prospettiva tutta la maestosità del campanile della chiesa di San Nicola di Bari. Un rapido giro nella navata, poi tappa al belvedere che offre la vista sul mare e su sua maestà il Conero.

Sirolo però è anche natura selvaggia. Dal Parco pubblico della città siamo scesi per il sentiero che porta ala spiaggia di San Michele. Qualche tornante in discesa e quando meno te lo aspetti si aprono le porte del paradiso.