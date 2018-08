Ferie alle spalle, estate agli sgoccioli: arriva la “Sindrome da rientro” – VIDEO 

La spensieratezza delle ferie estive sta lasciando man mano spazio alla ripresa delle attività quotidiane. In città c’è chi è già rientrato nei posti di lavoro o ha ripreso gli studi universitari e per tutti o quasi il nemico è la famigerata “sindrome da rientro”. Si tratta del disagio dovuto alla ripresa delle attività quotidiane dopo l’allentamento delle tensioni. In città abbiamo chiesto ad anconetani e non come vivono il periodo post-ferie. A qualcuno basta riprendere i contatti con i compagni di studio, altri pensano al dovere familiare. Le risposte e i consigli di chi vive la città.