Annuncio choc del sindaco di Osimo: «C'è un focolaio di Coronavirus nel nostro ospedale»

Un focolaio di Coronavirus si è sviluppato all’interno del reparto di Medicina, all’ospedale di Osimo. A comunicarlo è stato il sindaco Simone Pugnaloni con un video su Facebook, in cui ha annunciato anche una notizia positiva: l’acquisto di 400 rapid test per mappare i dipendenti del Comune di Osimo ed effettuare uno screening sugli asintomatici per verificare chi ha sviluppato anticorpi contro il Covid-19.

«Cari osimani, restiamo a casa - è l’appello del sindaco -. Non stiamo a contare i metri della passeggiata in prossimità dell’abitazione, non andiamo a fare la spesa due volte al giorno, altrimenti non usciremo più da questa emergenza. Ad Osimo purtroppo i contagi sono in aumento».