Domenica prossima gli anconetani voteranno al ballottaggio per scegliere il sindaco dei prossimi 5 anni. In corsa ci sono Stefano Tombolini e il primo cittadino uscente, Valeria Mancinelli. Noi però abbiamo fatto un gioco in giro per la città, chiedendo ai cittadini quale sarebbe il primo provvedimento se lunedì mattina si ritrovassero nei panni del sindaco.