Strage in discoteca, il sindaco di Corinaldo: “Abbiamo responsabilità politica” – VIDEO

Matteo Principi, sindaco di Corinaldo, ha annunciato in una conferenza stampa l’intenzione del Comune di costituirsi parte civile nell’eventuale processo per i fatti della Lanterna Azzurra. Il primo cittadino ha anche ammesso di sentire su di sé la responsabilità politica: “Dobbiamo dare loro gli anticorpi giusti per affrontare il futuro. Non vogliamo che questa vicenda si concluda con un faldone pieno di documenti negli archivi comunali, ci mettiamo una responsabilità corale. Alcuni aspetti di questa vicenda dovranno essere messi sul tavolo e quindi sentiamo il peso sulle nostre spalle di quello che è successo. Nascondercelo sarebbe un grande danno e abbiamo il coraggio di dirlo". Principi ha anche spiegato che i carabinieri hanno già prelevato dagli uffici comunali alcuni documenti sulla discoteca utili all’indagine.