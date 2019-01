Alla guida di una F1, il sogno diventa realtà – GUARDA IL VIDEO

Anselmo Pallotta e Gianluca Ugolini hanno ideato e realizzato ad Ancona il primo centro di simulazione F1 delle Marche. "Evorace" si trova in via I Maggio, zona Baraccola: due monoscocca e un software accuratissimo daranno la possibilità ai piloti professionisti di prepararsi su diverse piste nazionali ed internazionali o di settare vari modelli di auto da corsa. Per i semplici appassionati invece l’esperienza è quanto di più vicino alla realtà: la meccanica del simulatore riproduce tutte le forze percepibili su una vera F1 che sfreccia a oltre 300 Km orari. Sarà possibile anche partecipare al campionato di F1 2019 con gare virtuali ma parallele a quelle che Vettel ed Hamilton disputeranno in pista: stessi circuiti negli stessi week end del calendario ufficiale. Tutto questo l’abbiamo toccato con mano (e piede).