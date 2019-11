«Ero un ragazzo grassottello» oggi salva vite: il vigile del fuoco campione di bodybuilding | VIDEO

Un pomeriggio nella palestra Empire Fit di Potenza Picena con Simone Aquilanti, il vigile del fuoco anconetano che a Vicenza ha vinto la "The best natural show", competizione tra bodybuilder internazionali. La vittoria darà gli darà la possibilità di gareggiare per il titolo italiano a fine maggio e di competere anche in circuiti internazionali. Un successo costruito peso dopo peso dal 1996 quando Simone era un ragazzo grassottello che ha scoperto una passione. L'amore per il lavoro, quello per la palestra e i consigli ai neofiti che vogliono sviluppare la propria muscolatura. Si entra nei vigili del fuoco solo se si è "Iron man"? Ovviamente no, ma questo lo spiega proprio Simone durante una sessione di allenamento.