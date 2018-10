Sul verbale del Collegio Docenti delle scuole Pascoli e De Amicis si legge che il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ha indicato un “Problema strutturale che non riguarda la responsabilità dei docenti, la vera responsabilità è del comune”. Il passaggio, insieme a quello in cui vengono richiamati i “rischi che ci sono stati alle De Amicis e alle Pascoli” ha creato apprensione tra alcuni genitori. Alcuni li abbiamo incontrati fuori dal plesso di via Ferrucci, non si dicono spaventati ma chiedono chiarezza. Il Comune è intervenuto sulla questione: «Probabilmente è stato un disguido».