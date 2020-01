La sicurezza informatica italiana passa per Ancona, le due sfide della Politecnica | VIDEO

ANCONA - Il 2020 si prospetta un anno complesso per la sicurezza digitale, tra nuove tecnologie e vecchie conoscenze. Per affrontarlo al meglio, l’Università Politenica delle Marche ha in programma molte iniziative, tra cui Itasec20, la quarta conferenza nazionale sulla sicurezza informatica, e CyberChallenge, percorso di selezione ed addestramento di studenti che ambiscono a diventare i cyberdefender del domani. A presentarle, durante una conferenza stampa, il Rettore Prof. Gian Luca Gregori con i docenti Marco Baldi, Franco Chiaraluce, Emanuele Frontoni e Luca Spalazzi.