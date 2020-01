Stile, classe e autorità: Serena è al comando della nave extralusso | VIDEO

ANCONA - Si chiama Serena Meani ed è la prima donna a comandare una nave della compagnia "Regent". C'è lei, livornese di nascita ma croata per scelta d'amore, al timone della "Seven Seas Splendor", la nave extra-lusso consegnata stamattina dalla Fincantieri di Ancona alla compagnia di navigazione. Il comandante presenta la nuova unità e l'itinerario della crociera inaugurale. Emozionata? Sì, ma fino a un certo punto. Eleonora è una donna di mare a tutti gli effetti: promossa nel 2016, ha già comandato l'unità gemella della "Seven Sea Splendor", la "Seven Seas Explorer".