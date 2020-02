Pierluigi e i suoi strani inquilini, «Vivo con 38 serpenti in casa» | VIDEO

Si chiama Pierluigi Massari e i 30 rettili esposti alla mostra Reptilia, in corso al Pala Badiali di Falconara, sono tutti suoi. In casa, a Ferrara, ne ha altri 8 impossibili da spostare per la loro delicatezza. Innocue bisce? Sì, anche quelle, ma tra gli inquilini striscianti che fanno compagnia a Pierluigi ci sono anche esemplari velenosissimi acquistati da ogni parte del mondo e perfino un pitone indiano albino della bellezza di 160 kg. I morsi non sono mancati: «E’ come la puntura di uno spillo» spiega il proprietario, che precisa: «Non sono certo come cani o gatti, hanno bisogno di cure particolari». E in vacanza? Semplice. Pierluigi non ci va. Il servizio video.