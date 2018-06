Sottopasso sommerso, semaforo ko e cause dell'allagamento: i perché del Comune - VIDEO

L’assessore alle manutenzioni Stefano Foresi ha risposto su quello che è accaduto giovedì scorso alla Baraccola, bersagliata da una bomba d’acqua eccezionale. A foresi è stato chiesto anche conto del semaforo che avrebbe dovuto interdire l’accesso al sottopassaggio nel quale stavano per perdere la vita due donne in un’auto intrappolata: «L’eccezionalità dell’evento potrebbe aver causato il malfunzionamento del galleggiante» ha spiegato l’assessore in riferimento al sensore che, in caso di allagamento, avrebbe dovuto far scattare il rosso. «Ci riuniremo con Anconambiente per capire quello che è accaduto e per mettere a punto un piano specifico in caso di eventi eccezionali come quello do giovedì» ha concluso Foresi.