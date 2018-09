«Siamo il baluardo dell’italianità», CasaPound vista dai futuri vicini – VIDEO 

Fa discutere l’annuncio di CasaPound relativo alla prossima apertura della sede locale anconetana di via Jesi. Il coordinatore locale Emanuele Mazzieri ha affermato che la scelta è caduta sul quartiere del Piano in modo che il partito possa presentarsi come: «baluardo di italianità in un luogo troppo multietnico per i nostri gusti». Siamo andati a trovare i futuri vicini di casa(pound) e abbiamo chiesto la loro opinione su questa prossima apertura. Non è stato facile.