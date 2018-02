Il Duomo diventa una pista da sci, Andrea sfida la discesa a tutta velocità – VIDEO

Negli ultimi giorni Ancona, sui social, è scherzosamente diventata una tappa delle olimpiadi invernali o del mondiale di sci. Qualcuno ha trasformato l’ironia in realtà. Andrea Ruello, pilota di parapendio biposto, ha sfidato le rampe del Duomo a tutta velocità e con gli sci ai piedi. Ruello è conosciuto in città perché, essendo abilitato al trasporto di passeggeri, in estate fa scoprire il parapendio a turisti e appassionati. Ma anche come discesista sulla neve non se la cava affatto male.