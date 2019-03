Lo schema vincente, il video della Poliarte Ancona premiato dagli esperti del bridge | VIDEO

Il momento del verdetto è arrivato. Tra i video premiati per il concorso “Uno spot per la mente” anche quello di un gruppo di studenti dell'Accademia di Belle Arti e Design Poliarte di Ancona, con il filmato dal titolo “Lo schema vincente”. L’iniziativa ideata dagli esperti di marketing della Federazione Italiana Gioco Bridge aveva un duplice scopo: attirare l’attenzione dei giovani verso questo sport (il Bridge è disciplina sportiva associata al CONI dal 1993) e ricevere dei filmati da poter utilizzare per la promozione e da divulgare in particolare sui social network