I ruderi diventano risorsa, l'iniziativa di recupero parte dai residenti | VIDEO

SAPPANICO - I residenti della frazione hanno messo in piedi una iniziativa per trasformare le macerie degli edifici fatiscenti in una risorsa per riqualificare la scalinata della loro chiesa. "Ruderi Utili", presentata in un video da due cittadini, è la risposta pratica alla presenza dei delle case pericolanti che preoccupa chi vive in zona. Gli immobili in questione sono di proprietà privata, ma uno è comunale. Palazzo del Popolo ha già promesso la demolizione del rudere comunale e l'ampliamento della strada sulla quale insistono gli stabili pericolanti.