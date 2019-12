Il “buon Natale” di Sappanico, Santa Claus tra ruderi abbandonati e case fatiscenti | VIDEO

SAPPANICO - Babbo Natale in visita a Sappanico e non ha risparmiato nessuna casa, neppure quelle che da un momento all'altro rischiano di crollare e che da anni preoccupano i residenti. Gli abitanti della frazione hanno manifestato qualche settimana fa davanti al Comune di Ancona per chiedere la messa in sicurezza dei ruderi e la tempestiva demolizione del fabbricato fatiscente di proprietà comunale. Lo scorso 25 dicembre, via social network, hanno diffuso un fillmato di "Auguri" ironico allo stesso tempo polemico: in una successione di fotogrammi accompagnati da " We wish you a merry Christmas", Santa Claus guarda i ruderi seduto sulle macerie ed entra in uno dei fabbricati trovando solo desolazione.