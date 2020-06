Salvini a Osimo: «Progetto Marche pronto, app "Immuni"? Non mi fido» | VIDEO

Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha visitato questa mattina la sede della Lega del Filo d’Oro a Osimo. Durante l’intervento ha annunciato la presentazione di alcuni emendamenti a sostegno della disabilità in vista del Decreto Rilancio. In particolare, Salvini si è soffermato sulla sordociecità e il riconoscimento della Lingua Italiana Segni. Al termine dell’incontro, il segretario leghista ha parlato della sperimentazione della app “Immuni” nelle Marche: «Finchè non c’è garanzia totale sullla protezione dei dati io non scarico nulla». In vista delle Regionali, Salvini è tornado sul "progetto Marche” glissando però sul nome del candidato del centrodestra: «Le Marche devono tornare una delle realtà produttive d’eccellenza in Europa, nomi di candidate non ne faccio, noi siamo il primo movimento in questo territorio». Regionali a cui, per Salvini, dovrebbero coincidere anche le elezioni politiche: «Al Governo litigano continuamente ma ci sono centinaia di opere pubbliche ferme. Vsto che in autunno si voterà per comunali, regionali e referendum è meglio votare anche per dare 5 anni di tranquililtà agli italiani». Il video tratto dal profilo Facebook dello stesso Salvini.