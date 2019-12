Regionali 2020, Matteo Salvini frena la corsa di Acquaroli | VIDEO

ANCONA - Dal palco di piazza del papa Matteo Salvini ha detto la sua sulla scelta di FdI di candidare Francesco Acquaroli per il centrodestra alle prossime elezioni regionali. L'appoggio esplicito non arriva dal leader leghista: «Il nome lo vedremo dopo, la gente chiede il programma e non il nome». Il leader della Lega non esclude dunque la presentazione di un anltro nome per la corsa a Marche 2020. Dal palco intanto, interviene sull'inchiesta per corruzione che ha travolto il Comune di Ancona, poi gli immancabili selfie con gli elettori e i rappresentanti locali. Il servizio video.