Sabato scorso in via Fano un gattino è caduto nella fossa dell’ascensore e il tecnico Michele Miccini si è trasformato in soccorritore. L’ascensorista ha alzato la cabina, si è calato nella fossa e ha recuperato il piccolo animale che aveva lo sguardo ancora smarrito. Passata la paura, il gatto è stato restituito alle coccole dei padroni senza aver riportato alcun danno fisico.