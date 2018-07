Da tutta Italia per leccarsi i baffi, benvenuti alla sagra dello gnocco – VIDEO 

L’associazione “Il Torchio” ha organizzato a Ostra Vetere la prima edizione della sagra dello gnocco, che delizierà palati per tutto il week end. Dietro ai fornelli lo chef Tommaso Rosolani prepara tre tipi di condimento: primavera (pomodori, salsicce, zucchine e melanzane), gamberetti e zucchine e quello che va per la maggiore, ovvero il sugo alla papera. Sabato sera, nella seconda delle tre giornate in programma, ai tavoli allestiti vicino al campo sportivo si sono sedute diverse comitive venute anche da fuori regione. Sul palco il gruppo musicale “Secondo Tempo” ha allietato la cena con cover degli 883.