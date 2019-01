Dentro la roulotte di Anna, tra fango e dignità - VIDEO

Anna è una quarantenne anconetana che da otto anni vive in una roulotte. Da questa estate, dopo aver giovagato per altre piazze, le è stato detto che poteva sistemarsi davanti alla stazione di Ancona Stadio: "Perché qui non dai fastidio". Abbiamo raccolto la sua storia e siamo entrati nella sua roulotte, dove vive con un cagnolino e tanta dignità. Anna, che vive di lavori saltuari e mette insieme non più di 200 euro al mese, non chiede nulla a nessuno: "Si dice che Dio non paga tutti i sabati, ma quando paga paga bene. Io aspetto la mia ricompensa".