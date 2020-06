Notti violente, il sindaco: «Bande di ragazzi che fanno estorsioni ad adolescenti» | VIDEO

Il sindaco Valeria Mancinelli è tornato sul tema delle violenze registrate durante le recenti serate in piazza del Papa e non solo. «C’è un tema di prevenzione e repressione di queste attività che riguarda non solo piazza del Papa- ha detto il sindaco- le bande di ragazzi che si sono resi protagonisti di questi episodi, da quello che la Questura ci conferma, sono protagoniste di altri episodi di intimidazioni ed estorsioni in giro per la città in danno di altri adolescenti. La preoccupazione delle famiglie ci arriva in modo sempre più consistente- continua il sindaco- su questo occorre che la prevenzione e repressione delle forze di polizia, che già c’è, continui e possa intensificarsi. Non si può lasciare la città in mano a degli sbandati che, non solo durante la movida e non solo in piazza del Papa, si rendono responsabili di azioni di violenza pesanti e intollerabili».