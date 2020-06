Nuovo round in piazza del Papa, spunta il video dell'ennesima rissa | VIDEO

Pochi secondi, ma di pura follia. Un’altra rissa a piazza del papa, ripresa da un cellulare da uno dei presenti, testimonia come il centro della movida anconetana si sta trasformando in un ring a cielo aperto. Il tutto proprio quando il distanziamento sociale è norma, non solo di buonsenso. Secondo quello che è stato possibile ricostruire, il diverbio che si è trasformato in rissa (la terza in sole due settimane) è nato da una parola di troppo pronunciata da un ragazzo verso una giovane che era in compagnia del fidanzato. Per sedare gli animi è stato necessario l'intervento dei carabinieri del Nucleo operativo radiomobile. Le immagini riprese in lontananza mostrano alcuni ragazzi che se le danno di santa ragione davanti alla folla che, in alcuni casi, ci scherza su: «Questi sembriamo noi in area di rigore» dice qualcuno in sottofondo mentre un altro ragazzo fa notare, quasi con delusione, che lo spettacolo è finito dopo poco più di trenta secondi.