«Guarda che bastonate!», le immagini choc della rissa in piazza | VIDEO

Le immagini amatoriali della rissa che la notte tra sabato e domenica è scoppiata in piazza del papa. Uno dei presenti ha ripreso il momento in cui, sotto il palazzo della Prefettura, alcuni ragazzi si accaniscono contro una persona a terra. «Lèvati, lèvati» urla qualcuno, mentre chi assiste commenta il tutto con un’espressione eloquente: «Guarda che bastonate!». La serata è degenerata in calci, pugni e lanci di bottiglie. Tre ragazzi sono stati ricoverati a Torrette. Nove i denunciati.