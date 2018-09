Chiaravalle e la "pallonata fascista" – VIDEO 

Alla fine di violento c’è stata solo la pallonata scagliata da un ragazzo con la mira un po' così. Nessun raid fascista contro la sede della Cgil e la distruzione della bacheca in piazza risorgimento è stata solo una bravata. Rifondazione Comunista, che aveva additato il gesto come un raid pianificato, si è scusata pubblicamente dell’abbaglio aggiungendo in una nota stampa che il clima è comunque cambiato. “Se abbiamo risposto con una reazione istintiva, del resto indotta da articoli di stampa e autorevoli prese di posizione come quelle dell’Anpi o del PSI, è forse perché da tempo il clima nel Paese e pure a Chiaravalle è quello del frequente rigurgito di fenomeni fascisti“ sostiene la nota. Abbiamo fatto un giro in città per testare l’aria che tira.