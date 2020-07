La Regione Marche festeggia 50 anni | VIDEO

Sono trascorsi cinquanta anni da quel 6 luglio 1970, data dell’insediamento del primo Consiglio regionale delle Marche. Un mese prima, il 7 giugno, i marchigiani si recavano alle urne per eleggere i propri rappresentanti nell’assise regionale. Oggi, a mezzo secolo di distanza, nell’Aula assembleare si è celebrata l’importante ricorrenza che, in qualche modo, sancisce la solidità dell’Istituzione Regione al cospetto degli attacchi del tempo. Si è trattato di una cerimonia sobria, nel rispetto del difficile momento storico che si sta attraversando, ma con un chiaro messaggio di fiducia e di speranza per il futuro. Il servizio video con le dichiarazioni del presidente Luca Ceriscioli e il presidente del consiglio regionale Antonio Mastrovincenzo.