Ragazza di colore rimproverata sul bus, il caso fa discutere la città - VIDEO

Il video della ragazza di colore, rimproverata sul bus per non aver lasciato il posto riservato a un'anziana disabile, ha fatto discutere la rete. Abbiamo chiesto l'opinione delle persone in giro per la città. Razzismo o maleducazione? Da quale parte? C'è qualcuno a cui dover chiedere scusa?