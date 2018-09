Gioielleria rapinata, il negozio fatto a pezzi– VIDEO 

L’interno della gioielleria Bluespirit, dentro al Grotte Center di Camerano, è un insieme di vetrine fatte a pezzi. Giovedì notte i ladri, 8 persone, hanno distrutto a mazzate le teche per poi portare via orologi e gioielli per un valore complessivo di oltre 20.000 euro. La refurtiva è stata abbandonata durante la fuga tra i campi. I ladri infatti sono stati sorpresi dai carabinieri anche se sono comunque riusciti a far perdere le proprie tracce.