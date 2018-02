Tenta la rapina in tabaccheria, il commerciante lo mette in fuga - VIDEO

Nelle immagini si vede il rapinatore che entra con il cappuccio abbassato nella Tabaccheria di via Matteotti a Falconara, chiede un pacchetto di sigarette e quando il tabaccaio si gira per prenderle, tenta di entrare dietro il bancone con il coltello in mano. Tabaccaio eroico che ha subito reagito prendendo per il bavero l'aggressore e cercando di cacciarlo dal suo esercizio. Tanti i pugni inferti con il coltello in mano che, fortunatamente, non è stato utilizzato. Il rapinatore si è limitato a stringerlo in mano e colpire ripetutamente al volto con il pugno, prima di scappare sorpreso dalla reazione del commerciante.