Gli Archi tra bivacchi e il lavoro che non c'è, la voce del quartiere dopo la rapina – VIDEO

Durante la notte tra martedì e mercoledì, lungo via Marconi, un 60enne è stato raggiunto da un malvivente che ha preteso i soldi minacciandolo con un coltello alla gola. L’uomo è stato anche picchiato e il ladro è fuggito con il portafogli e un bottino di 5 euro. Poche ore dopo abbiamo chiesto ai residenti degli Archi se uscire la sera è una minaccia alla sicurezza. Per qualcuno lo è, altri hanno raccontato di vivere la zona multietnica in piena tranquillità. Due diverse voci a cui noi abbiamo voluto dare il microfono, con una certezza su cui sono tutti d'accordo: comunque, di fronte ai problemi, la Polizia è presente.