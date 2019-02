La notte delle supercar – VIDEO

Se nel parcheggio gratuito di Porto Recanati qualcuno sperava di vedere partenze ed evoluzioni a ruote fumanti è rimasto deluso. Un centinaio di automobili customizzate ha fatto bella mostra di sé senza muoversi dalla piazzola di sosta assegnata dagli organizzatori. Il “Night cars meeting”, raduno automobilistico organizzato dal gruppo Streetlords per vetture di serie ed elaborate ha fatto il pienone e se da lontano si sentiva tirare il gas era solo per mettere in mostra la sonorità del motore. Abbiamo incontrato uno degli organizzatori, Ciro Guerrieri, che ha spiegato cosa c’è dietro la passione per il tuning. Le corse clandestine? Fanno parte di un altro mondo. Parola di Streetlords.