«Ma ‘ndo butti le scorze?» Lezioni di differenziata in casa Rana | VIDEO

Stefano “Rana” Ranucci è alle prese con la cucina. Sta preparando una frittata ma la moglie gli mette fretta: deve andare dall’estetista perché con il lockdown le “è cresciti do’ baffetti”. Stefano decide quindi di “tirà via”, ma quando sta per gettare le bucce nel secchio dell’indifferenziata ecco fare capolino la moglie che lo rimprovera: «Quelle vanno ‘ntel buzzico marrò». Il video è stato realizzato dal Comune di Ancona e il mattatore ha prestato volto e simpatia per la campagna “Se potessi avere 1,5 kg”. Il programma, nelle intenzioni dell’amministrazione comunale con AncoAmbiente e ATA Rifiuti, vuole incrementare la raccolta degli scarti organici di 1,5 kg a settimana per ogni famiglia. I rifiuti organici, che spesso vengono erroneamente conferiti nell0indifferenziata, possono essere recuperati e trasformati in compost o carburante.