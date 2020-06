«Obiettivo 65%», cambia la raccolta differenziata | VIDEO

La campagna del Comune di Ancona, AnconAmbiente e ATA Rifiuti si chiama “Se potessi avere…1,5 kg”. Si riferisce al quantitativo di scarti organici che l’amministrazione, attraverso l’azienda dei rifiuti, vuole raccogliere settimanalmente in più (per ogni famiglia) rispetto a quanto fatto finora. L’obiettivo è quello di arrivare al 65% di raccolta differenziata con la conseguente diminuzione dei rifiuti che andrebbero in discarica. Ancona è lontana da quel dato anche perché molti scarti organici vengono conferiti nella raccolta indifferenziata. Per prevenire questo fenomeno sono state messe in campo precise misure: serrata dei cassonetti grigi, con chiavi a disposizione dei condomini, e multa di 154 euro al condominio che non rispetta il giusto conferimento.