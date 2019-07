Quiz patente e simulatore di ubriachezza: la carovana blu targata Polizia Stradale – VIDEO

Una vera e propria carovana con un pullman azzurro in livrea Polizia Stradale dove ripetere (per gioco) il proprio esame teorico di guida. Nell'ambito della campagna informativa "On Site" sulla sicurezza alla guida c'è anche un camper messo a disposizione dalla società Autostrade per l'Italia dove il personale della Croce Rossa offre controlli sui parametri vitali. Non solo. Nella tappa ancoentana presso l'area di servizio "Conero Ovest" della A14 la Polizia Stradale ha anche effettuato una dimostrazione su come viene percepito l'ambiente durante la guida in stato di ebbrezza. La simulazione è stata possibile grazie a un oculus, ,a delle cuffie e a un mini circuito capaci di ricostruire le sensazioni visive e uditive con un tasso alcolemico dello 0,7 grammi per litro.