Monica Garulli, ex sostituto procuratore di Pesaro, si è insediata questa mattina al vertice della Procura di Ancona. Nel suo primo giorno come successore di Elisabetta Melotti la Garulli ha incontrato la stampa: «Questo giorno segna l’inizio della mia esperienza personale che spero sia positiva per me e per la città. C’è un problema di attenzione particolare sui problemi non solo della microcriminalità ma anche della criminalità di distretto, con un occhio particolare sul post-sisma».