Diamoci del "tu" con il pallone: EduCalci sbarca al Primo Piano Festival - VIDEO

Educalci è un progetto della cooperativa sociale Polo9 che, attraverso lo sport, ha avviato percorsi di rigenerazione urbana e attivazione delle comunità locali in due quartieri storici del capoluogo di regione: Gli Archi e il Piano. Il torneo di calcio è giunto alla sua seconda edizione e sabato 14 settembre sarà inaugurato a Piazzale Loreto nella cornice del Primo Piano Festival per rappresentare un' occasione di socializzazione e di integrazione sociale per cittadini, bambini, giovani e famiglie. «EduCalci propone il calcio come strumento attraverso cui restituire ai bambini e ai ragazzi il diritto a vivere la propria città e alla città il senso della partecipazione sociale» spiegano gli organizzatori.

Tutti i ragazzi di età compresa fra gli 8 e i 14 anni usufruiscono di un servizio completamente gratuito per giocare, per conoscersi, per riappropriarsi di luoghi a rischio di marginalità sociale. Il progetto, coordinato da Margherita Barocci, è stato organizzato in collaborazione con il Comune di Ancona e sostenuto dalle associzioni del territorio e da alcuni sponsor privati. L'edizione 2019 vedrà in campo 50 ragazzi divisi in 6 squadre, con la finalissima che si giocherà nel rinnovato campo "Pacifico Ricci" degli Archi.