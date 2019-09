Le voci del dopofestival: «Successo del Piano» ma non per tutti - GUARDA IL VIDEO

Il successo, in termini di numeri, è indiscutibile. Al Piano si parla ancora del Festival dell'integrazione concluso domenica scorsa. La seconda edizione è piaciuta senza "se" e senza "ma" ai commercianti di Piazza d'Armi, piazza Ugo Bassi e della parte alta di corso Carlo Alberto. La parte opposta del quartiere, quella più vicina alla stazione, si è invece sentita tagliata fuori dalle iniziative tanto da non aver prolungato l'orario di apertura delle rispettive attività. E' il caso, ad esempio, del "Papero bar" o "Pasta Shop", i cui titolari non usano mezzi termini: «Siamo stati abbandonati».