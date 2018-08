Presentazione Anconitana, la Mancinelli: «Avanti tutta col progetto del nuovo Dorico»

L’anconitana della stagione 2018/2019 si presenta alla città di Ancona e lo fa sotto braccio dell’amministrazione comunale con cui, lo dicono quasi in coro il Presidente Stefano Marconi e il sindaco Valeria Mancinelli, «quando persone affidabili si incontrano, lavorano bene e costruiscono qualcosa di concreto e serio». Dunque eccola che la società come anche i calciatori si sono presentati oggi pomeriggio all’ex sala consiliare del Comune di Ancona di fronte ad una 50ina di presenti. Non un luogo freschissimo, ma che simboleggia proprio l’unione tra sport e politica.