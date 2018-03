Diffidente o compagnone? Ecco i pregi e difetti dell'uomo anconetano – VIDEO 

Lo scorso 8 marzo abbiamo passeggiato per la città raccogliendo i pareri sui pregi e difetti delle donne anconetane. Ebbene, non poteva mancare il sequel. Martedì pomeriggio abbiamo fatto un giro con telecamera e microfono alla Galleria Dorica e stavolta tocca all' uomo anconetano sottoporsi alla lente d’ingrandimento delle donne. E’ Affidabile? Ha la puzza sotto il naso? E’ espansivo? Questo è quello che pensa il gentil sesso.