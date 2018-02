Blitz di fantasmi nella sede Rai, Potere al Popolo: «Basta oscuramento mediatico» – VIDEO

Un gruppo di militanti di “Potere al Popolo” ha organizzato un flash mob in piazza della Repubblica davanti alla sede Rai delle Marche. Un luogo simbolico per protestare, in contemporanea con altre città italiane «contro l’oscuramento mediatico a poche settimane dalle elezioni». I militanti hanno indossato l’abito del fantasma per simboleggiare l’invisibilità alla quale si sentono costretti da telegiornali e talk-show a poche settimane dal voto. Dopo l’attività di volantinaggio in piazza la delegazione è stata ricevuta all’interno della sede dal vicecaporedattore di Rai Marche Nicoletta Grifoni.